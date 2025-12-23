ورمقانی: تئاتر معلولان کردستان نمادی از خلاقیت هنرمندان این عرصه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت در سنندج، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی استان گفت: سال جاری سعی کردیم با محوریت مردم و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استان، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی برگزار کنیم تا آثار ماندگار و اثرگذار در جامعه شکل گیرد.

وی افزود: در حوزه هنر، جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت، تئاتر خیابانی مریوان و دیگر رویدادهای استانی نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند و ما باور داریم که توانمندی‌های هنری و اجتماعی افراد دارای معلولیت، فراتر از محدودیت‌های جسمی، می‌تواند درخشش قابل توجهی داشته باشد و پیام هنر و فرهنگ کردستان را به دیگر استان‌ها و حتی جامعه بین‌المللی منتقل کند.

ورمقانی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، حوزه هنری، شهرداری و رسانه‌ها، اظهار کرد: با تلاش جمعی و مدیریت منابع محدود، تلاش کردیم جشنواره با کیفیت بالا و با رعایت کرامت هنرمندان برگزار شود و حضور مهمانان از دیگر استان‌ها و حتی خارج از کشور، بازخوردهای مثبتی داشته است.

وی در پایان بر استمرار حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: هدف ما ارائه فرصت برابر برای هنرمندان دارای معلولیت و ارتقای سطح کیفی اجراهای تئاتر است تا کردستان به عنوان استان پیشرو در حوزه هنرهای نمایشی و فعالیت‌های اجتماعی شناخته شود.