پیکر شهید گمنام ۲۰ ساله در آبادان تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه استانی تشییع پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس در خوزستان، قرار است مردم منیوحی آبادان فردا یکشنبه میزبان پیکر این شهید والامقام باشند. این مراسم ساعت ۹ صبح یکشنبه نهم آذر، در منیوحی و در جوار حوزه علمیه الغدیر برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر این هشت شهید در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره، ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای چهار، کربلای پنج، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

این مجموعه شامل دو شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله است که قرار است در نقاط مختلف استان تشییع و تدفین شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پیکرها در هفت نقطه استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله), مصلی اهواز (۲۱ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه القدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضائی نیروهای مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) به خاک سپرده خواهند شد.