به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا مراد حاجتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری تشییع ۸ شهید گمنام در خوزستان اظهار کرد: در سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) ۳۰۰ شهید در کشور که با شعار ملی «خوش آمدید قهرمان» تشییع خواهند شد، هشت شهید متعلق به خوزستان است که ۲۴ آبان ماه از طریق فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: مراسم وداع با شهیدان یکشنبه شب پس از نماز مغرب و عشا در حرم علی بن مهزیار اهوازی (ع) برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه دو شهید ۱۷ ساله هستند افزود: این شهیدان ۲۰ ساله، ۲۱ ساله، ۲۳ ساله، ۲۴ ساله، ۲۵ ساله و ۲۹ ساله هستند که در عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن ۶۷، والفجر ۸، ایذه ای و رمضان به شهادت رسیدند.

به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، پیکر مطهر این شهیدان توسط کمیته جستجوی مفقودین در جزیره مجنون، فکه، شرق دجله، جزیره بوارین، شلمچه، شرق بصره و ام الرصاص پبدا شدند.

سردار مراد حاجتی با بیان اینکه هیئت‌ها، دسته جات و آحاد مردم روز دوشنبه ساعت ۸ صبح جنب مصلی برای وداع با شهدا اجتماع خواهند داشت، ادامه داد: حرکت به سمت حسینیه ثارالله ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و حجت الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در آن محل به ایراد سخن خواهند پرداخت.

وی گفت: پس از مراسم مداحی و سینه زنی، پیکر دو شهید به دستان مادران، خواهران و برادران ما در سازمان قضائی نیروهای مسلح به خاک سپرده خواهد شد. یک شهید دیگر نیز در فاز یک پادادشهر جنب حوزه علمیه الغدیر اهواز خاکسپاری می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، عنوان کرد: محل خاکسپاری چند شهید دیگر نیز روزانه اعلام خواهد شد.