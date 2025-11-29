به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری جام دهه فجر، مسابقات دسته ۱۱۰ کیلوگرم برگزار شد و ابوالفضل زارع ملی‌پوش فارس توانست یک مدال طلا و دو مدال نقره کسب کند.

زارع در حرکت دو ضرب با ثبت رکورد ۲۰۸ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

او در حرکت یک‌ضرب با رکورد ۱۷۱ کیلوگرم و در مجموع با رکورد ۳۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

در این دسته، حسنبایف از ترکمنستان با مجموع ۳۸۷ کیلوگرم قهرمان شد و غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در دسته ۹۴ کیلوگرم، حمیدرضا زارعی دیگر نماینده فارس موفق شد دو مدال برنز به دست آورد.

او در حرکت دو ضرب با رکورد ۱۹۵ کیلوگرم و در مجموع با رکورد ۳۴۶ کیلوگرم سوم شد.

در این دسته، توشتمیروف از ازبکستان با مجموع ۳۷۰ کیلوگرم قهرمان شد و علی عالی‌پور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

این نتایج، مجموع پنج مدال برای وزنه‌برداران فارس در این تورنمنت بین‌المللی را رقم زد و جایگاه ورزشکاران استان را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرد.