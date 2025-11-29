جزئیات فروش نقدی محصولات فورس، امپاور و بایک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن دیزل از آغاز طرح فروش نقدی محصولات خود برای آذر ماه با موعد تحویل هفته پایانی دی ۱۴۰۴ خبر داد. در این طرح انواع محصولات خانواده فورس، امپاور و کشنده تک محور بایک به فروش می‌رسد.

خانواده فورس؛ کامیونت فورس ۳.۸ تن بنزینی و دوگانه سوز، فورس ۶ تن کابین خوابدار و فورس ۱۲ تن عرضه می‌شود.

خانواده امپاور؛ امپاور ۱۹ تن BD۳۰۰ کمپرسی (با کاربری)، کامیون امپاور ۲۸ تن BD۴۶۰ کمپرسی، کشنده تک محور امپاور BD۵۶۰ به فروش می‌رسد. کشنده تک محور بایک X۹ نیز در این نوبت عرضه می‌‎شود.

بر اساس اعلام این شرکت، ثبت‌نام در این طرح از طریق عاملیت‌های بهمن دیزل در سطح کشور انجام می‌شود و از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۰ آذر یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.