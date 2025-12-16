مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز ثبتنام دوره آموزش تخصصی تربیت تکنسین فیبر نوری اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان جهاد دانشگاهی و شرکت مخابرات ایران، مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه در سطح کشور به جهاد دانشگاهی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه این دوره آموزشی با رویکردی کاربردی طراحی شده است، افزود: آموزشها بهصورت ترکیبی از مباحث نظری و عملی و با استفاده از تجهیزات بهروز و منطبق با استانداردهای بینالمللی ارائه میشود و میتواند نقش مؤثری در رفع نیاز فوری کشور به نیروی متخصص در حوزه زیرساختهای ارتباطی نسل جدید ایفا کند.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد: این طرح آموزشی در راستای سیاستهای کلان کشور تدوین شده و با توجه به حمایت مجموعه مدیریتی استان، میتواند به شتاببخشی روند توسعه ارتباطی کرمانشاه کمک کند.
عبدالمالکی با اشاره به همکاری نزدیک جهاد دانشگاهی و شرکت مخابرات ایران در اجرای این پروژه گفت: شرکت مخابرات برای اجرای ابرپروژه گذار از ساختارهای قدیمی به نسل جدید ارتباطی، نیاز جدی به نیروی اجرایی متخصص دارد و فارغالتحصیلان این دوره، امکان جذب توسط پیمانکاران شرکت مخابرات در استان را خواهند داشت که این موضوع فرصت مناسبی برای جویندگان کار به شمار میرود.
وی در تشریح محتوای دوره افزود: این دوره آموزشی در مجموع ۸۰ ساعت برگزار میشود که ۴۰ ساعت آن به مباحث نظری شامل شبکههای مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری، طراحی و آشنایی با المانهای شبکه FTTX اختصاص دارد، ۲۰ ساعت آموزش عملی اجرای FTTX و ۲۰ ساعت نیز به کارورزی فراگیران اختصاص یافته است.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در پایان از علاقهمندان دعوت کرد برای ثبتنام به شعب جهاد دانشگاهی در کرمانشاه مراجعه کنند یا از طریق تماس با شماره ۰۸۳-۳۱۰۳۱ داخلی ۳۰۰ و همچنین ثبتنام اینترنتی از طریق لینک اعلامشده اقدام کنند.
