به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در صورت اعلام دورکاری برای کارکنان دانشگاه در اثر آلودگی هوا یا ناترازی انرژی، کارشناسان آموزش دانشگاه، مطابق معمول به درخواست‌های آموزشی ثبت شده از طریق سامانه آموزش (این لینک) رسیدگی خواهند کرد.

همچنین در صورت وجود اضطرار یا نیاز به راهنمایی در خصوص امور آموزشی، دانشجویان می‌توانند از طریق آدرس‌های پست‌الکترونیکی مندرج در صفحه تماس در این نشانی در وبگاه مدیریت آموزشی با کارشناسان ادارات مربوطه تماس بگیرند.

اداره خدمات آموزشی در (این لینک)، اداره پذیرش و نظام وظیفه (این لینک) و اداره دانش‌آموختگان نیز در (این لینک) در دسترس دانشجویان قرار دارند.

به گزارش مهر، به دنبال شرایط ناشی از آلودگی هوا کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف از روز سه شنبه چهارم آذرماه تاکنون به صورت مجازی برگزار می‌شود.