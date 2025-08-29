  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

سرپرست دانشگاه شریف: دانشگاه باید بر مدار جدیدی اداره شود

سرپرست دانشگاه شریف: دانشگاه باید بر مدار جدیدی اداره شود

سرپرست دانشگاه شریف گفت:دانشگاه باید بر مدار جدیدی اداره شود و با بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان و تفکر راهبردی سیستم اداره دانشگاه صنعتی شریف را برای سال‌های آینده نهادینه کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در جلسه‌ای با استادان این دانشکده در خصوص مسائل، مشکلات و دغدغه‌های موجود به گفتگو نشست.

در ابتدای جلسه کیارش محتشم دولتشاهی رئیس دانشکده با تاکید بر مشکل معیشت اعضای هیئت علمی جوان و کارکنان دانشگاه گزارشی از فعالیت‌های دانشکده مهندسی عمران ارائه کرد.

در ادامه برنامه استادان حاضر در جلسه به بیان مشکلات، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

طرح توسعه ساختمان دانشکده مهندسی عمران، افزایش و گسترش فضاهای آموزشی، بررسی مشکل تامین تجهیزات و به‌روز رسانی فضای آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده، ارتقا و نگهداشت اعضای هیئت علمی و کارکنان، کمبود بودجه‌های پژوهشی، تمرکز دانشگاه به کیفیت آموزش و پژوهش فارغ از محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌های آموزشی، نگهداشت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده، تامین و افزایش میزان اعتبارات، استفاده از پتانسیل بالای دانشکده برای حل مشکلات و مسائل جامعه از جمله مسائلی بود که توسط استادان در این جلسه مطرح شد.

تجریشی پس از شنیدن صحبت‌های حاضرین گفت: با توجه به مشکلات موجود و انتظارات به‌جای همه دانشگاه باید بتوانیم دانشگاه را بر مدار جدیدی اداره کنیم و امیدوارم بتوانیم مشکلات را حل کرده و با بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان تفکر راهبردی را در سیستم اداره دانشگاه صنعتی شریف نهادینه کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با کارآمد نمودن بخش اجرایی و مشارکت استادان در اداره امور دانشگاه صنعتی شریف منابع و دارایی‌های فکری و مالی دانشگاه را لنگر کرده و با ظرفیت موجود تمامی همکاران اعم از کارمندان و هیئت علمی و حتی دانشجویان در مسیر این بهره مندی مالی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: باید ضمن توجه به شکل‌دهی آینده دانشگاه به‌عنوان یک مرجع علمی با برنامه‌ریزی کوتاه مدت و مقطعی مشکلات موجود را حل کرده و در افق‌های سالانه و چندساله با برنامه‌ریزی مدون پیش رفت.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و ارتباط هماهنگ معاونت‌های دانشگاه تاکید کرد و افزود: با پرهیز از موازی‌کاری در سیستم دانشگاه و بهره‌گیری از کار تیمی و اجتناب از جزیره‌ای شدن بر تقویت بیشتر دانشگاه و کشور اهتمام ورزیم.

وی در پایان آمادگی خود را در جهت حمایت و همکاری در حل مسائل موجود اعلام کرد.

کد خبر 6573512
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها