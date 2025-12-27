به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌ هنرهای‌ نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاترشهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۲۱ اجرا، میزبانی از ۶ هزار و ۸۰۰ مخاطب، ۲ میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۷۷۰ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «فینگرفود» به کارگردانی سیما تیرانداز که از روز ۴ دی اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با مجموع ۲ اجرا، میزبانی از ۲۳۷ مخاطب به فروشی معادل ۵۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از روز ۲۸ آذر اجرای خود را در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۶ اجرا و میزبانی از ۲۱۲ تماشاگر به فروشی معادل ۳۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا که از روز ۵ دی اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده با یک اجرا و ۸۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی که از روز ۲۸ آذر اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۶ اجرا و ۳۸۶ تماشاگر، ۶۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بعد از یک نمایش» به کارگردانی مریم یوسف هم که از ۴ دی اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده است تاکنون با ۵۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از روز ۴ آذر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت، روز اول دی با مجموع ۲۴ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۸۵۲ مخاطب و ۳۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از روز ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت، روز اول دی با مجموع ۱۷ اجرا، میزبانی از ۸۱۹ مخاطب و فروشی معادل ۱۴۶ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از روز ۱۲ آذر در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرد، روز اول دی با ۱۷ اجرا، میزبانی از ۴۸۹ مخاطب و فروشی معادل ۷۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان از تالار قشقایی خداحافظی کرد.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش « ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از ۲ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان ۲۱۸ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۲۸ تومان فروش دست یافته است.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلایی »به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۱۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۸۴۸ تماشاگر باشد و به فروش ۱۰۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان دست یابد. در همین سالن نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی حسین که از ۱۱ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۶۸۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۶۸۵ تماشاگر باشد و به فروش ۵۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان دست یابد.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۲۶۸۳ نفر رسیده است.