به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌های تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۹ آبان اعلام شد.

پیشتازی «رامسس دوم» با ۱۶ هزار تماشاگر

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۲۸ اجرا، میزبان ۱۶ هزار و ۵۹ تماشاگر و فروشی معادل ۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «ساحلی‌ها» به کارگردانی امین سعید که از روز هشتم آبان در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه نهم آبان با مجموع ۲ اجرا، میزبانی از ۱۳۸ تماشاگر به فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ارزش های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۸ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۲۲۷ مخاطب به فروشی معادل ۲۵۳ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، روز سه شنبه ششم آبان با مجموع ۲۵ اجرا، یک هزار و ۲۵۳ تماشاگر و ۲۶۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رؤیا کاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر اجرای خود را آغاز کرده بود، روز یکشنبه چهارم آبان با مجموع ۲۳ اجرا، ۷۶۴ تماشاگر و ۱۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «ناگهان سامورایی» به کارگردانی سیامک زین‌الدینی نیز که از بیست و دوم مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه نهم آبان با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۲۴۳ تماشاگر و فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

آمار فروش نمایش‌های کودک و نوجوان

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از ۲۹ مهر با ظرفیت سالن ۵۰ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۰ اجرا، میزبان ۱۸۷ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی به مبلغ فروش ۱۶ میلیون ۷۱۱ هزار ۲۰۰ تومان دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد انصافی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با یک اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست میزبان ۴۵ تماشاگر باشد و به فروش ۴ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان دست یافته است.

در همین سالن نمایش «همه چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیلی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با یک اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۸۳ تماشاگر باشد و به فروش ۷ میلیون و۵۳۶ هزار تومان و ۱۰۰ تومان دست یافته است

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۹ آبان با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۹۹۹۹ نفر رسیده است.