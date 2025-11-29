  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

کشف ۸ کیلوگرم تریاک از یک خودروی پژو در بیرجند

بیرجند- فرمانده انتظامی بیرجند گفت: مأموران پلیس بیرجند در عملیاتی، موفق به کشف ۸ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک شدند که به شکل ماهرانه‌ای در یک خودروی پژو ۴۰۵ جاسازی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی شکوهی راد بیان کرد: ماموران پاسگاه باقران هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی فرعی، به یک دستگاه پژو ۴۰۵ که در مسیر خاکی در حال تردد بود، مشکوک شدند و با ارسال علائم هشداردهنده به راننده، به او دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو به دستور توقف مأموران توجهی نکرد و از صحنه فرار کرد که در نهایت با هوشیاری مأموران، خودرو متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو، مقدار هشت کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد و متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

