کشف ۷۳۰ هزار قلم داروهای کمیاب به ارزش ۲۰میلیارد تومان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح شنبه به خبرنگاران با اشاره به اینکه ماموریت پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و فساد اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی بعضی از افراد سود جو در مرکز کشور اقدام به جمع آوری داروهای کمیاب می‌کنند تا آنها را از مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط با رصد محورهای مواصلاتی استان، همکاران ما کامیونی را متوقف کردند که در بازرسی از آن بیش از ۷۳۰ قلم داروهای کمیاب بیماران خاص، هموفیلی، تالاسمی، هورمون‌های رشد و… جاسازی شده را به ارزش ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق کشف و در این ارتباط بیش از دو هزار متهم دستگیر و بیش از سه هزار پرونده تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: از این تعداد، ۹ پرونده به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سازمان یافته بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ در صدی دارد.

سردار شجاعی نسب خاطر نشان کرد: در برخورد با خودروهای شوتی که از مطالبات مردم است هم در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۱۰۰ نفری در این گونه تصادفات منجر به جرح نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در هشت ماهه گذشته هم شاهد کاهش ۱۸ نفری در تصادفات ناشی از خودروهای شوتی بوده‌ایم و در ۲۰ ماهه گذشته نیز شاهد کاهش ۱۱۸ نفری فوتی و جرحی در این خصوص بوده‌ایم و مقابله در این زمینه با محوریت پلیس امنیت اقتصادی با جدیت در استان ادامه دارد.