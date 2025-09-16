کاهش ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق در پنج ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر ربیهاوی روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: روند صادرات گاز طبیعی به عراق در پنج ماه نخست امسال نزولی بوده است. وی افزود: از اردیبهشت تا خرداد صادرات گاز ثابت بود، اما در بازه خرداد تا تیرماه افزایش یافت و پس از آن دوباره روند نزولی پیدا کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استان‌های برتر در صادرات گفت: بیشترین صادرات به استان کرمانشاه با ارزشی معادل یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار اختصاص دارد. همچنین در پنج ماهه امسال استان خوزستان حدود ۶۲۸ میلیون دلار و استان آذربایجان غربی ۴۳۶ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

وی درباره ترکیب کالایی صادرات به عراق توضیح داد که ۵۳ درصد کالاها مصرفی و دارای ارزش افزوده، ۴۲ درصد کالاهای واسطه‌ای و ۳.۹۵ درصد کالاهای سرمایه‌ای بوده‌اند.

ربیهاوی در تشریح گروه‌های کالایی صادر شده، گفت: بیشترین صادرات به ترتیب در بخش‌های صنعت، پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی صورت گرفته است. در میان این گروه‌ها، محصولات آهنی و فولادی بیشترین تغییر را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که صادرات فولاد در پنج ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۶۱ میلیون دلار بوده، در حالی که در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۸۷ میلیون دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت ۶۷ درصدی است.

وی همچنین به چالش‌ها و محدودیت‌های بخش صادرات اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکلات شامل مسائل ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل گمرکی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی است که برای رفع آن‌ها با همکاری بانک مرکزی تلاش می‌شود.

ربیهاوی افزود: دولت عراق نیز باید در رفع ممنوعیت‌ها و کاهش تعرفه‌ها اقدام کند.

چشم‌انداز بلندمدت تجارت با عراق مثبت است

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در این نشست اظهار کرد: بررسی آمار پنج ماهه تجارت ایران با عراق نشان می‌دهد کاهش صادرات عمدتاً به دلیل ناترازی گاز است. همچنین در واردات، بیشترین کاهش مربوط به طلا بوده که شدت افت را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه هدف تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق است، تأکید کرد: برای رسیدن به این هدف نیازمند تغییر رویکرد و سیاست‌های ارزی هستیم.

آل اسحاق پیش‌بینی کرد که در نیمه دوم سال وضعیت بهبود پیدا کند و ثبات نسبی در روابط اقتصادی حفظ شود، که این موضوع ارتباط تنگاتنگی با مناسبات سیاسی دو کشور دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: نه تنها صادرات ایران به عراق در این مدت ۱۸ درصد کاهش یافته، بلکه واردات نیز حدود ۲۸ درصد افت کرده است. بر اساس آمار، صادرات پنج ماهه امسال ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده که در مدت مشابه سال گذشته چهار میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار گزارش شده است.