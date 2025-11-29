مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر مبنای تحلیل نقشههای هواشناسی (لایه مرزی) و بهسبب استقرار سامانه پرفشار و سردشدن سریع سطح زمین همراه با کاهش سرعت وزش باد (در ساعات شب و بامداد)، در شهر اردبیل پدیده وارونگی دما و آرامش جو شکل میگیرد که نتیجه آن، افزایش احتمال تمرکز مواد آلاینده است.
وی افزود: با این حال، در طی روز با گرمایش زمین و تشدید وزش باد، عمل تهویه طبیعی هوا صورت گرفته و آلودگی تجمعیافته در طول شب، بهتدریج در طول روز پخش میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از نظر میزان ابر، در جریان امروز شنبه (هشتم آذرماه) آسمان استان در ساعات روز نیمهابر خواهد بود و در برخی نقاط، همراه با ابر و وزش باد آرام است. در طی روز یکشنبه و بهویژه دوشنبه، با وزیدن بادهای جنوبی، دمای هوا در سراسر استان تا حدودی بیشتر خواهد شد. از زمان غروب سهشنبه، با نفوذ یک سامانه نسبتاً ناپایدار، بهتدریج بر حجم ابرها و شدت وزش باد اضافه شده و تا پایان وقت چهارشنبه (دوازدهم آذرماه)، در برخی نقاط استان، مه زودگذر، ریزش پراکنده باران و در مناطق مرتفع، بارش ملایم برف پیشبینی میگردد.
کوهی ادامه داد: هر گونه تغییر ممکن در شرایط آبوهوایی، در خبرنامههای پیشبینی روزهای آتی به آگاهی عموم خواهد رسید.
اردبیل_ مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از احتمال افزایش تجمع آلایندهها در هوای شهر اردبیل به دلیل پدیده وارونگی دما در شب و صبحگاه خبر داد و گفت:این شرایط با وزش باد در طول روز بهبود مییابد.
