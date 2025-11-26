  1. استانها
  2. اردبیل
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

کوهی: وزش باد و بارش‌های خفیف در استان اردبیل پیش بینی می شود

کوهی: وزش باد و بارش‌های خفیف در استان اردبیل پیش بینی می شود

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: آسمان استان اردبیل امروز و فردا نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد است و در دامنه‌های باغرو و سبلان بارش باران خفیف محتمل می‌باشد.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از پیش بینی وزش باد و بارش‌های خفیف در روزهای آینده در استان اردبیل خبرداد و اظهار کرد: بر پایهٔ نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان اردبیل امروز چهارشنبه، ۵ آذر و فردا پنج‌شنبه، ۶ آذر، نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد شرقی (خزری) در نواحی شمالی و شرقی استان، طی ساعات شب و اوایل صبح، باعث ایجاد ابرناکی و شرایط مه‌آلود خواهد شد.

وی افزود: از امشب تا صبح پنج‌شنبه در دامنه‌های کوه‌های باغرو و ارتفاعات سبلان، بارش باران به‌صورت خفیف محتمل است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در روز جمعه، ۷ آذر جو پایدار خواهد بود و آسمان استان عمدتاً صاف است؛ اما از اواخر روز جمعه تا صبح شنبه، ۸ آذر، در نواحی شمالی استان شاهد افزایش ابر، مه و بارش خفیف خواهیم بود.

کوهی در پایان خاطرنشان کرد: در روز یکشنبه، ۹ آذر آسمان استان اغلب صاف و در مناطق مرکزی، وزش بادهای جنوبی پیش‌بینی می‌شود. هرگونه تغییر در این پیش‌بینی‌ها، از طریق بولتن‌های روزانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6669016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها