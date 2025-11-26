مجید کوهی در گفتوگو با خبرگزاری مهر از پیش بینی وزش باد و بارشهای خفیف در روزهای آینده در استان اردبیل خبرداد و اظهار کرد: بر پایهٔ نقشههای هواشناسی، آسمان استان اردبیل امروز چهارشنبه، ۵ آذر و فردا پنجشنبه، ۶ آذر، نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود. همچنین وزش باد شرقی (خزری) در نواحی شمالی و شرقی استان، طی ساعات شب و اوایل صبح، باعث ایجاد ابرناکی و شرایط مهآلود خواهد شد.
وی افزود: از امشب تا صبح پنجشنبه در دامنههای کوههای باغرو و ارتفاعات سبلان، بارش باران بهصورت خفیف محتمل است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در روز جمعه، ۷ آذر جو پایدار خواهد بود و آسمان استان عمدتاً صاف است؛ اما از اواخر روز جمعه تا صبح شنبه، ۸ آذر، در نواحی شمالی استان شاهد افزایش ابر، مه و بارش خفیف خواهیم بود.
کوهی در پایان خاطرنشان کرد: در روز یکشنبه، ۹ آذر آسمان استان اغلب صاف و در مناطق مرکزی، وزش بادهای جنوبی پیشبینی میشود. هرگونه تغییر در این پیشبینیها، از طریق بولتنهای روزانه اطلاعرسانی خواهد شد.
