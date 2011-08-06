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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

اشرفی به مهر خبر داد:

بانوان امدادگر هلال احمر همدان با هم رقابت کردند

بانوان امدادگر هلال احمر همدان با هم رقابت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: مسابقات آمادگی جسمانی و نجات در کوهستان امدادگران جمعیت هلال احمر همدان در مقطع بانوان برگزار شد.

حسین اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با هدف توان افزایی اعضای تیم های توانمند از سراسر استان در مجتمع ورزشی تفریحی گنجنامه همدان اجرا شد.

وی اظهار داشت: مسابقات آمادگی جسمانی و نجات در کوهستان با رقابت تیمهای خواهران امدادگر از سراسر استان در رشتههای سنگنوردی، حمل مصدوم با بسکت، جستجو با جی پی اس، تعادل هوایی، دو استقامت، پرش انفجاری و پرتاب وزنه برگزار شد.

اشرفی افزود: این مسابقات با هدف توان افزایی و تقویت کار گروهی، تعامل و همدلی بین امدادگران خواهر، مسئولیت پذیری و توانمندسازی امدادگران انجام شد.

وی بیان داشت: تیم بانوان هلال احمر نهاوند با کسب بالاترین امتیاز در جایگاه اول و تیمهای همدان 'ج' و اسدآباد هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

معاون امداد و نجات استان افزود: در رشته سنگنوردی ریحانه ارغوانی از همدان، سکینه ترکاشوند از تویسرکان و توران بیگلری از نهاوند به طور مشترک مقام اول رشته آمادگی جسمانی و سنگنوردی را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین گفت: سمیرا کریمی از نهاوند در رشته دو استقامت، مریم قادری از اسدآباد در پرتاب وزنه، توران بیگلری از نهاوند در جابجایی وزنه و چابکی و مرضیه عباسی از ملایر در رشته قدرت انفجاری مقام اول را کسب کردند.

اشرفی عنوان کرد: تیمها و نفرات برتر ضمن دریافت جوایز و لوح تقدیر به مرحله کشوری این مسابقات اعزام می شوند.

کد مطلب 1376408

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