برگزاری جشنواره مدارس هندبال در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره مدارس هندبال استان همدان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، جشنواره مدارس هندبال استان همدان با شرکت چهار تیم و در دو رده سنی نونهالان بالای 10 سال و زیر 10 سال در سالن ابن سینا همدان برگزار شد

در پایان این رقابتها در سنی نونهالان بالای 10 سال همدان اول شد و تیم های قروه و ملایر دوم و سوم شدند.

در سنی نونهالان زیر 10 سال نیز تیم های قروه و همدان اول و دوم شدند.

جشنواره ورزش های سنتی بومی و محلی همدان به کارخود پایان داد

جشنواره ورزش های سنتی بومی و محلی استان همدان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای امداد هلال احمر استان همدان، جشنواره ورزش های سنتی بومی و محلی استان در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی نوجوانان با حضور 9 تیم از شهرستان های استان همدان برگزار شد.

این رقابتها در رشته های دال پلان، طناب کشی، دستمال قاپی و هفت سنگ به مدت دو روز در سالن علی آباد شهرک فرهنگیان همدان برگزار شد.

در پایان این رقابتها در بخش آقایان در رشته طناب کشی تویسرکان اول شد و تیم های ملایر و نهاوند دوم و سوم شدند.

در رشته دستمال قاپی ملایر اول شد و تیم های نهاوند و تویسرکان جایگاههای دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته هفت سنگ نیز تیم های ملایر، نهاوند و همدان رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

در رشته دال پلان فامنین قهرمان شد و تیم های ملایر و تویسرکان دوم و سوم شدند.

کسب یک نقره و یک برنز تیراندازان همدانی در مسابقات کشور

تیراندازان همدانی در مسابقات تیرندازی با کمان آزاد کشور به یک نقره و یک برنز دست یافتند.

یکدوره مسابقات تیرندازی با کمان آزاد کشوربا حضور هفت تیم و 92 ورزشکار به میزبانی تهران برگزار شد و تیراندازان همدانی در این رقابتها به یک نقره و یک برنز دست یافتند.

در بخش بانوان فائزه ساده دل نقره گرفت و در بخش آقایان به مقام سوم رسید.

در برده بندی تیمی در بخش آقایان همدان سوم شد و در بخش بانوان تیم همدان به مقام دوم دست یافت.

نایب قهرمانی همدان در مسابقات زورخانه ای، هنرهای فردی و مرشدی جوانان کشور

مسابقات زورخانه ای، هنرهای فردی و مرشدی جوانان کشور با عنوان نایب قهرمانی تیم همدان به پایان رسید.

مسابقات زورخانه ای، هنرهای فردی و مرشدی جوانان کشور با حضور 16 استان در اصفهان برگزار شد که اصفهان پس از دو روز رقابت دیدنی بر حریفان خود غلبه کرد و در مجموع کسب مدال فاتح میدان شد.

در این رقابتها همدان و البرز به ترتیب پس از اصفهان به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

در رشته کباده سعید بشیری به مدال طلا دست یافت در میل بازی سید سجاد موسوی ورزشکار استان همدان قهرمان شد و در 3 تا 6 میل بازی نیز سید سجاد موسوی همدان به مدال طلا دست یافت.

کسب یک طلا و یک نقره توسط کشتی گیران همدانی

در دومین بازی‌های بومی محلی شمال غرب کشور در رشته کشتی ورزشکاران همدانی به یک طلا و یک نقره دست یافتند.

بر اساس این گزارش، سرعین میزبان دومین بازی‌های بومی محلی شمال غرب کشور بود و در این رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین و دو تیم از استان اردبیل در سرعین به رقابت پرداختند.

این جشنواره در بخش آقایان در رشته‌های چهارگانه دال پلان و کشتی سنتی و پهلوانی و در بخش بانوان نیز در رشته‌های سه گانه و دال پلان برگزار شد.

در رشته کشتی که در دو وزن 85ـ و 85+ برگزار شد ورزشکاران با تمام توان حاضر شده و در وزن 85ـ علی ابرار باقرپور از همدان قهرمان شد، المور کرمی از اردبیل و ولی‌الله افشاری از زنجان و مصطفی آقازاده از اردبیل به ترتیب دوم و دو نفر آخر مشترکاً سوم شدند.

در وزن 85+ کشتی نیز علی کارگر از آذربایجان غربی اول شد، حجت تورچی از همدان در رده دوم قرار گرفت و سجاد مولایی و فرهاد سرشار هر دو از اردبیل مشترکاً سوم شدند.

توقف پیشکسوتان فوتبال نهاوند در خانه

پیشکسوتان فوتبال نهاوند باز هم در خانه متوقف شد

بر اساس این گزارش، از سری مسابقات لیگ فوتبال پیشکسوتان استان همدان در استادیوم علیمرادیان نهاوند دیداری بین دو تیم نهاوند و تویسرکان برگزار شد که در این بازی تیم پیشکسوتان نهاوند در خانه خود با نتیجه 2 بر 2 متوقف شد و شانس قهرمانی این تیم به صفر رسید.

گل‌های تیم نهاوند را اسدالله کرمی و لطیف زمانیان به ثمر رساندند.

در این بازی ضرغام سوری هم با کارت قرمزی که از داور مسابقه گرفت از زمین اخراج شد و تیم نهاوند تا پایان بازی 10 نفره به کار خود ادامه داد.

بانوان کیک بوکسینگ کار همدان نایب قهرمان کشور

تیم کیک بوکسینگ ikn شهرستان نهاوند نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شد.

بر اساس این گزارش، تیم همدان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بعد از تیم خرم آباد در جایگاه دوم مسابقات قهرمانی کشور ایستاد.

در رده سنی نونهالان حانیه کولیوند و صبا نادی به نشان طلا رسیدند و نرگس خزایی و پریسا خزایی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی نونهالان هم فائزه محبی و سیتا پیریایی قهرمان شدند.

در رده سنی جوانان افروز سیاوشی نشان نقره و زهرا عزیزی و حدیث نادی نشان برنز بدست آوردند.

در رده سنی بزرگسالان نیز الهام لرستانی قهرمان ، زهرا خزایی نایب قهرمان و شیما خزایی سوم شدند.