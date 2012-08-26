چهار بازیکن پاس همدان به اردوی تیم ملی فوتبال دانش آموزی کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نفر از بازیکنان آکادمی باشگاه پاس همدان به اردوی تیم ملی دانش آموزی کشور دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، جواد صفایی، عرفان استخری، مصطفی عسگری و پارسا قلی پور چهار بازیکنی هستند که با درخشش در تیم های پایه آکادمی فوتبال باشگاه پاس مورد توجه کادر فنی تیم ملی دانش آموزان کشور قرار گرفته و به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.

نمایندگان دعوت شده از باشگاه پاس به اردوی تیم ملی دانش آموزی روز گذشته خود را در کمپ تیمهای ملی به مسؤولان تیم ملی دانش آموزی معرفی کردند.

اردوی تیم ملی دانش آموزان کشور به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

معرفی قهرمانان مسابقات زورخانه ای و هنرهای فردی همدان

تیم های همدان و تویسرکان قهرمان مسابقات زورخانه ای و هنرهای فردی انتخابی استان همدان شدند.

این رقابت ها به مدت دو روز و با شرکت 100 ورزشکار از شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد در رده های سنی خردسالان، نونهالان و جوانان در سالن زورخانه پهلوان علی میرزای همدانی برگزار شد.

در رده سنی خردسالان و در چرخ تیز سید مهدی حسینی از اسدآباد مقام اول را کسب کرد، در رشته دو میل محمد قیاسوند از همدان در جای نخست ایستاد، در رشته سنگ فرهاد برمکی از همدان اول شد، در رشته کباده محمد جواد خیری از ملایر عنوان نخست را کسب کرد.

در بخش تیمی رده سنی خردسالان نیز همدان اول شد، تیم های تویسرکان و اسدآباد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده سنی نونهالان و در رشته چرخ تیز عرفان زارعی از اسدآباد، در رشته چرخ چمن عرفان دادعی از اسدآباد، در رشته دو، سه و چهار میل محرامین حیدری از همدان، در رشته سنگ عباس سیف از نهاوند و در کباده محمد حاتمی از ملایر در جایگاه نخست قرار گرفتند.

در بخش تیمی این رده سنی نیز تویسرکان مقام اول را کسب کرد، همدان دوم شد و نهاوند در جای سوم قرار گرفت.

همچنین، در رده سنی جوانان و در رشته چرخ تیز و چمنی ادیب سیف از نهاوند، در دو، سه و چهار میل سید سجاد موسوی از همدان و در رشته کباده سعید بشیری از ملایر عنوان های برتر را به دست آوردند.

در بخش تیمی رده سنی جوانان نیز همدان مقام اول را کسب کرد، نهاوند دوم شد و تیم ملایر در جای سوم قرار گرفت.

قوی ترین مردان همدان معرفی شدند

قوی ترین مردان استان همدانبا برگزاری یکدوره مسابقه در سه رده سنی مختلف معرفی شدند.

این رقابت ها تحت عنوان گرامیداشت هفته دولت و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. و در این پیکارها 66 ورزشکار از شهرستان های همدان، کبودرآهنگ، بهار، رزن و ملایر به مدت یکروز بایکدیگر رقابت کردند.

در رده سنی نوجوانان این دوره از مسابقات داریوش یارمطاقلو، نوید گوهری درخشنده و بابک ساعدی به ترتیب عنوان های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان نیز وحید یعقوبی اول شد، بهنام شاه محمدی مقام دوم را کسب کرد و محمد ترکمند پور در جای سوم ایستاد.

همچنین، در رده سنی بزرگسالان سجاد عطایی در جای نخست ایستاد، مهدی صفائی آراسته دوم شد و علی اکبر سعیدی به مقام سوم دست یافت.

تیم بانک ملی شهرســتان همدان نیز با کــسب 98 امتیاز به مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها رسید و در پایان به نفرات و تیم های برتر این دوره از مسابقات جوایزی اهدا شد.

قضاوت داور همدانی در بازی های تنیس پاراالمپیک لندن

داور همدانی مسابقات تنیس پاراالمپیک لندن را قضاوت خواهد کرد.

براساس دعوت فدراسیون بین المللی تنیس، سید "عادل برقعی" داور با تجربه و مطرح استان همدان که دارای نشان برنز داوری در جهان است در مسابقات پاراالمپک لندن حضور می یابد.

برقعی به عنوان تنها داور ایرانی حاضر در این رشته ورزشی بازی های پارا المپیک لندن به قضاوت می پردازد.

مسابقات پاراالمپیک 2012 در روزهای هشتم تا نوزدهم شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می شود.

برقعی تاکنون مسابقات مهم بین المللی را در قاره های آسیا، اروپا و اقیانوسیه قضاوت کرده است و یکی از داوران شناخته شده تنیس در جهان محسوب می شود.

نفرات برتر تورنمنت چهارجانبه دوچرخه سواری همدان شناخته شدند

نفرات برتر تورنمنت چهارجانبه دوچرخه سواری همدان با برگزاری دور نهایی این رقابت ها شناخته شدند.

مسابقات دوچرخه سواری چهار جانبه همدان با حضور تیم های منتخب همدان، بروجرد، نهاوند و تیم ملی عراق برگزار شد.

در این رقابت ها 60 دوچرخه سوار در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان مسافت 65 کیلومتر محورهای مواصلاتی شهر همدان را رکاب زدند.

در پایان این رقابت ها و در رده سنی جوانان، کسری قیاسی از نهاوند اول شد، علی فتح الهی از بروجرد عنوان دوم را کسب کرد و علی رضا سیفی از نهاوند در جای سوم ایستاد.

همچنین، در رده سنی بزرگسالان، آروین گودرزی از بروجرد در جای نخست ایستاد، میثم امینی دیگر دوچرخه سوار بروجردی دوم شد و سیف حسن عبد از تیم ملی عراق عنوان سوم را کسب کرد.

در پایان این رقابت ها به نفرات برتر جوایزی از سوی هیئت دوچرخه سواری استان همدان اعطا شد.

فوتسال ملایر صدرنشین لیگ برتر استان

تیم فوتسال ملایر به مقام قهرمانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال استان همدان دست یافت.

در مسابقه پایانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال استان، تیم ولیعصر (عج) ملایر و سرخ پوشان همدان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار تیم ملایر دو بر یک از سد تیم سرخ پوشان گذشت و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

این دیدار عصر دیروز در سالن غدیر شهرستان ملایر برگزار شد.

تیم ایت بال همدان در راه قهرمانی کشور

تیم ایت بال همدان از فردا در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شود.

بر اساس این گزارش، مسابقات ایت بال قهرمانی کشور از فردا تا 4 روز در رده سنی آزاد در شهرکرد برگزار می شود.

تیم همدان را باقر پاسدار، محمدرضا حبیبی، میلاد محمود آبادی، احسان ملکی، حمید رضا یوسفی به مربیگری سعید صالحی تشکیل می دهند.

هفت رشته ورزشی در نهاوند صاحب مدال آسیایی است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند با بیان اینکه ورزش نهاوند رتبه اول استان همدان را دارد، گفت: ورزش نهاوند در هفت رشته موفق به کسب مدال در عرصه‌های کشوری، آسیایی و جهانی شده است.

سعید کولیوند گفت: ورزش نهاوند در رشته‌های سنگ نوردی، هندبال، فوتسال بانوان، کشتی، پرورش اندام، فوتبال ناشنوایان و ورزش‌های رزمی بانوان موفق به کسب مدال‌های کشوری، آسیایی و جهانی شده که این موفقیت‌ها نهاوند را به قطب برتر ورزش استان همدان تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: ورزشکاران نهاوندی در سال گذشته موفق به کسب شش مدال آسیایی و 220 مدال کشوری شدند.

کولیوند اضافه کرد: در حال حاضر تیم‌های ورزشی نهاوند در رشته‌های کشتی، هندبال مردان و بانوان و فوتبال و در رده‌های مختلف لیگ‌های کشور حضور دارند.

پیروزی تیم علیصدر همدان برابر اپتیک کرج

هفته نوزدهم از سری مسابقات فوتسال دسته دو کشور در سالن انقلاب کرج برگزار شد.

تیم علیصدر همدان موفق شد با دو گل محمد اصلانی با نتیجه دو بر یک تیم اپتیک کرج را شکست دهد.

تیم علیصدر در پایان هفته نوزدهم مسابقات با 13 امتیاز به رده دوم جدول مسابقات گروه شمال صعود کرد.

افزون پلاس کاشان با 41 امتیاز، علیصدر همدان با 34 امتیاز و مقاومت البرز با 34 امتیاز و با تفاضل یک گل کمتر از علیصدر در رده سوم جدول قرار گرفت که از هر گروه دو تیم اول به لیگ یک کشور صعود خواهند کرد.

این مسابقات تا سه هفته آینده همچنان ادامه دارد.