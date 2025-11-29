علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از ظهر امروز در ساعت ۱۱:۵۳، گزارش برخورد دو خودرو در جاده قدیم رودبار به رستمآباد به مرکز ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای رستمآباد و رودبار به همراه یک آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و تکنسینهای ما اقدامات اولیه درمانی شامل کنترل علائم حیاتی، تثبیت وضعیت عمومی و اقدامات پیشبیمارستانی را برای پنج مصدوم انجام دادند.
پورسان ادامه داد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه وضعیت آنها تحت کنترل است.
نظر شما