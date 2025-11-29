  1. استانها
  2. گیلان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

تصادف دو خودرو در جاده قدیم رودبار به رستم‌آباد؛ ۵ نفر مصدوم شدند

تصادف دو خودرو در جاده قدیم رودبار به رستم‌آباد؛ ۵ نفر مصدوم شدند

رشت- سخنگوی اورژانس گیلان از مصدوم شدن پنج نفر بر اثر برخورد دو خودرو در جاده قدیم رودبار به رستم‌آباد خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از ظهر امروز در ساعت ۱۱:۵۳، گزارش برخورد دو خودرو در جاده قدیم رودبار به رستم‌آباد به مرکز ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های رستم‌آباد و رودبار به همراه یک آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و تکنسین‌های ما اقدامات اولیه درمانی شامل کنترل علائم حیاتی، تثبیت وضعیت عمومی و اقدامات پیش‌بیمارستانی را برای پنج مصدوم انجام دادند.

پورسان ادامه داد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه وضعیت آن‌ها تحت کنترل است.

کد خبر 6672029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها