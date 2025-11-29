وقوع ۱۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۱۳ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: مجموع این حوادث مصدومیت ۴۱ نفر را در پی داشته است.

وی افزود: از این تعداد چهار مورد واژگونی دو مورد انحراف سواری، شش مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر و یک مورد برخورد پراید با نیوجرسی اتفاق افتاده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه دو نفر در مجموع این حوادث جان باختند، بیان کرد: واژگونی ال ۹۰ کیلومتر ۲۷ محور سرخه به آرادان و واژگونی مزدا محور چشمه علی به دامغان از جمله آنها است.

درخشان ادامه داد: تصادف زنجیره‌ای سه خودرو سواری در مهدیشهر با هشت مصدوم و برخورد دو پراید با یکدیگر کیلومتر یک محور میامی به سبزوار با هفت مصدوم بیشترین تعداد مجروحان حوادث جاده‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: برخورد با نیوجرسی پراید کیلومتر ۲۲ محور گرمسار به ایوانکی و تصادف نیسان و پژو ۲۰۷ کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزاد به فولادمحله هر کدام با چهار مصدوم دیگر حوادث رانندگی مهم به لحاظ تعداد مصدومان بوده است.