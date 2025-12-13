امداد به ۱۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴۰ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۱۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: در مجموع این حوادث ۴۰ مصدوم برجای گذاشته است.

وی افزود: از مجموع حوادث فوق شش مورد برخورد خودروها با یکدیگر، ۹ مورد واژگونی سواری، دو مورد انحراف خودرو و دو مورد دیگر سقوط و برخورد با تپه سواری رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به برخورد زنجیره‌ای هفت سواری کیلومتر ۲۱ محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و ابراز داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفت.

درخشان به دیگر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو پراید، نیسان، پیکان وانت کیلومتر هشت محور آرادان به سرخه خبر داد و تصریح کرد: این حادثه مصدومیت سه نفر را رقم زده است.

وی افزود: تصادف ایسوزو و پراید در کیلومتر ۷۰ محور سرخه به آرادان و تصادف پژو ۲۰۶ و پراید کیلومتر ۸۲ محور سمنان به دامغان هر کدام دو مصدوم و تصادف تریلی و تارا کیلومتر ۷۵ محور دامغان به سمنان سه مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به تصادف پژو پارس و کامیون و واژگونی سواری کیلومتر ۳۵ محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: راننده سواری راهی مراکز درمانی شد.

درخشان واژگونی ال ۹۰ کیلومتر ۱۸ محور سرخه به آرادان با چهار مصدوم دیگر حادثه مهم استان بود و ادامه داد: واژگونی پراید کیلومتر پنج محور دامغان به شاهرود پنج مصدوم و واژگونی نیسان کیلومتر ۶۵ محور سرخه به آرادان دو مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: واژگونی ساینا محور دامغان به شاهرود، واژگونی نیسان محور ایوانکی به شریف آباد، واژگونی نیسان کیلومتر یک محور آرادان به سرخه، واژگونی نیسان محور سرخه به آرادان یک مصدوم، واژگونی هیوندا سوناتا محور دامغان به سمنان و واژگونی نیسان محور گرمسار به آرادان هر کدام یک مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انحراف دنا محور ایوانکی- گرمسار و دیگری انحراف پراید میامی سبزوار در مجموع هشت مصدوم داشت، بیان کرد: برخورد با تپه پژو ۴۰۵ محور فولاد محله به کیاسر یک مصدوم و سقوط از پل کامیون محور آرادان به سرخه یک مصدوم امداد رسانی شده است.