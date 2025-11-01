امدادرسانی به ۱۰ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۱۰ مورد حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۳۲ نفر را در جاده‌ها رقم زده است.

وی با بیان اینکه چهار مورد از حوادث فوق از نوع واژگونی بوده است، افزود: سه مورد انحراف سواری و برخورد با مانع و سه مورد دیگر برخورد خودروها با یکدیگر اتفاق افتاده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه رانندگی مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۱۵ محور میامی به سبزوار بود، ابراز داشت: یک نفر طی این حادثه در دم جان باخت و سه سرنشین دیگر مصدوم شدند.

درخشان به تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (ال نود، سمند و تریلی) کیلومتر ۲۵ محور سمنان به فیروزکوه اشاره و تصریح کرد: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت.

وی بابیان اینکه در حادثه انحراف از جاده فونیکس کیلومتر ۵۵ محور میامی به سبزوار پنج نفر مصدوم شدند، افزود: برخورد با نیوجرسی پژو ۴۰۵ تاکسی کیلومتر ۶۸ محور دامغان به سمنان با چهار مصدوم دیگر حادثه مهم رانندگی بود.