به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ظهر شنبه در آئین افتتاحیه این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال یکی از گستردهترین رویدادهای علمی استان است و فرصتی فراهم میکند تا پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان توانمندیهای خود را به شکلی منسجم ارائه کنند.
رحمن دشتی افزود: حضور ۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان نشاندهنده رشد قابل توجه زیستبوم فناوری در بوشهر است، محصولات ارائهشده در حوزههای انرژی، فناوری اطلاعات، کشاورزی هوشمند، دریا، محیطزیست و تجهیزات پیشرفته بیانگر ظرفیتهای بالای استان در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ادامه داد: در کنار ارائه دستاوردها، کارگاههای آموزشی نیز برگزار میشود.
دشتی با دعوت از عموم مردم، پژوهشگران و فعالان اقتصادی گفت: هدف ما این است که این نمایشگاه به محلی برای شکلگیری همکاریهای جدید و شتابگیری پروژههای فناورانه در استان تبدیل شود.
این رویداد طی روزهای هشتم و نهم آذر و در بازه زمانی ۹ تا ۱۷ میزبان علاقهمندان حوزه پژوهش و فناوری است این نمایشگاه با حضور ۱۲ دستگاه اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین مشارکت ۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان برگزار شده است.
نظر شما