۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

دوره‌های آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر از برگزاری بالغ بر هفت هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد لقمان‌زاده ضمن اشاره به نقش آگاهی و آمادگی مردم و مدیران در برابر تهدیدات، به عنوان زمینه‌ساز ارتقای سطح تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و جوامع محلی در برابر انواع مخاطرات طبیعی و انسانی، اظهار داشت: از اول سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیر عامل در زمینه‌های مختلف از جمله حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، ایمنی سایبری، حوزه زیستی، فرهنگ‌سازی عمومی و … در سطح دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده که نقش مؤثری در تقویت توان دانشی و مهارتی نیروهای استان داشته است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، اهتمام به پدافند غیرعامل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های استان بوشهر نیز با هماهنگی سیاست‌های دولت وفاق ملی، در مسیر ارتقای سطح آمادگی و تاب‌آوری جامعه پیش می‌رود.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر با تاکید بر نهادینه‌سازی نگرش پدافند غیرعامل در تمامی لایه‌های مدیریتی و اجتماعی استان، خاطر نشان کرد: تداوم دوره‌های آموزشی از اولویت‌های مهم برنامه‌های آینده استانداری بوشهر خواهد بود، چون رشد سطح آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه، تضمین‌کننده امنیت پایدار و توسعه همه‌جانبه استان در برابر تهدیدات نوظهور است.

