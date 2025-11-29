آلودگی هوا مراکز فرهنگی و هنری را تعطیل کرد؛ اطلاعیه وزارت ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جزئیات تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری در تهران اطلاعیهای صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
«به دنبال تاکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالنهای نمایش و کنسرت، گالریها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذر تعطیل خواهند بود.
همچنین همه برنامههای پیشبینی شده در فضای باز نیز مجوز اجرا نخواهند داشت.
براساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، شهرستانهای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس از این تعطیلیها مستثنی هستند.»
