جزئیات تعطیلی مراکز فرهنگی تهران در روزهای ۹ و ۱۰ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: به دنبال تاکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالن‌های نمایش و کنسرت، گالری‌ها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه تعطیل خواهند بود.

همچنین همه برنامه‌های پیش‌بینی شده در فضای باز نیز مجوز اجرا نخواهند داشت.

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، شهرستان‌های ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس از این تعطیلی‌ها مستثنی هستند.