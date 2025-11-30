معاون سیاسی استاندار کرمانشاه: تئاتر زبان گفتگوی انسان با انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی استاندار کرمانشاه، عصر یکشنبه، در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه و آئین پایانی تئاتر استان‌های کشور اظهار کرد: تئاتر پیش از آنکه یک هنر باشد، زبان گفتگوی انسان با انسان است و ریشه‌های عمیق آن در فرهنگ کرمانشاه جایگاهی ممتاز دارد.

سلیمانی افزود: در تئاتر خود جامعه را می‌بینیم؛ آدم‌هایی که می‌خندند، گریه می‌کنند و امید می‌آفرینند و بیشترین شناخت را از درد جامعه دارند. در روزگاری که شتاب تکنولوژی ما را از همدلی دور می‌کند، تئاتر ما را به اصالت ارتباط چهره به چهره بازمی‌گرداند و مظهر بالندگی فرهنگی و خلاقیت هنری است.

وی تأکید کرد: شکوه تئاتر در این است که جهانی‌ترین حرف‌ها را با ساده‌ترین زبان انسانی منتقل می‌کند.

معاون سیاسی استاندار خاطرنشان ساخت: تئاتر در کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای دارد؛ از تعزیه و نقالی تا نمایش‌های آئینی و اجتماعی همیشه ریشه‌دار بوده و صحنه‌های کوچک و بزرگ استان همچنان قلب تپنده فرهنگ کرمانشاه هستند.

وی انتخاب عنوان شکوه صحنه ایران» برای جشنواره را هوشمندانه و الهام‌بخش دانست و افزود: «این عنوان یعنی ایمان به جاودانگی فرهنگ غنی ایرانی و باور به اینکه تئاتر آینه تمام‌نمای زندگی مردم است.

توسعه فرهنگی و حمایت از هنرمندان

سلیمانی تصریح کرد: پویایی فرهنگی بدون همکاری همه نهادها امکان‌پذیر نیست و از نقش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی، دبیر جشنواره، داوران و مسئولان قدردانی کرد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت هدفمند از هنرهای نمایشی، احداث سالن‌های جدید، رفع نواقص سالن‌های موجود، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تقویت ارتباط میان هنرمندان و نهادهای آموزشی تأکید کرد.

معاون سیاسی استاندار خطاب به هنرمندان گفت: شما آینه تمام‌نمای جامعه هستید و باید نشاط جامعه در چهره شما دیده شود. امیدواریم همواره جامعه‌ای با نشاط و متحد داشته باشیم.

وی در پایان برای تئاتر کرمانشاه و همه هنرمندان ایران آینده‌ای روشن و سرشار از عشق آرزو کرد و تأکید کرد: فرهنگ گفتگو، صمیمیت و اتحاد را باید از دل صحنه به دل جامعه منتقل کنیم.