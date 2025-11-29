زبان هنر می تواند شروع یک حرکت جدید در راستای توسعه استان کرمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در آئین اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه در تالار فرهنگ و هنر کرمان گفت: کرمان همواره صحنه تاریخ، حماسه و فرهنگ بوده است.



وی اظهار داشت: این جشنواره قطعاً انگیزه و فرصتی برای هنرمندان استان و احیای نقش تأثیرگذار و تاریخی کرمان در عرصه هنر این سرزمین به وجود می‌آورد.



استاندار کرمان گفت: هنرهای نمایشی صحنه تمام‌نمای هنر این کشور، ابزار و زمینه‌ای برای گفت‌وگو، دیده شدن و بیان دردها و درخواست‌ها و مطالبات مردم و صحنه‌ای برای پیوند هرچه بیشتر جامعه، تقویت انسجام و افزایش نشاط اجتماعی است.



وی با بیان اینکه کرمان در آستانه شروع دوره جدیدی از تحول و توسعه است ادامه داد: سند تحرک‌بخشی به توسعه استان " کرمان برفراز"، با نگاه به تقویت همه ظرفیت‌های استان فراروی ما است.



وی تصریح کرد: زبان هنر می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند مردم برای شروع یک حرکت جدید در راستای توسعه استان کرمان باشد.



