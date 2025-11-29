تیم هندبال بانوان ایران برابر مجارستان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند در جریان است، تیم ملی هندبال بانوان ایران شنبه شب از ساعت ۲۳:۰۰ مقابل مجارستان، یکی از قدرت‌های برتر دنیا قرار گرفت و با اختلاف زیاد و نتیجه ۴۷ بر ۱۳ برابر این تیم مقتدر شکست خورد.

شاگردان سیائورا که سومین حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا تجربه می‌کنند، بعد از شکست مقابل سوئیس در گام اول، امشب مقابل سخت‌ترین رقیب خود به میدان رفتند.

مجارستان که مدال‌های جهانی و المپیک زیادی در کارنامه دارد و از نظر مدالی پنجمین تیم زنان جهان است، نیمه اول را با نتیجه ۲۷ بر ۷ و نیمه دوم را با نتیجه ۲۰ بر ۶۷ مقابل تیم ایران پیشی گرفت و در نهایت با نتیجه ۴۷ بر ۱۳ به برتری رسید.

در دیگر بازی گروه B هم سوئیس در یک بازی نزدیک با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ موفق به شکست سنگال شد تا در کنار مجارستان با دو برد در صدر این گروه قرار بگیرد.

تیم هندبال زنان ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان دوشنبه، ۱۰ آذر ساعت ۲۰:۳۰ به وقت کشورمان به مصاف سنگال می‌رود.

در بازی‌های روز شنبه تمامی چهار نماینده آسیا در مسابقات قهرمانی جهان متحمل شکست شدند. تیم کره جنوبی ۳۴ بر ۲۳ برابر آنگولا متوقف شد. تیم ژاپن نتیجه بازی را ۳۱ بر ۲۷ به رومانی واگذار کرد. تیم قزاقستان هم با اختلاف زیاد برابر تیم نروژ شکست را قبول کرد.

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۵ آذرماه آغاز شده تا ۲۳ آذرماه در دو کشور آلمان و هلند پیگیری می‌شود.