تیم هندبال زنان ایران برابر اروگوئه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی آلمان و هلند در جریان است امروز تیم ملی هندبال بانوان ایران از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران در آخرین بازی خود در مرحله پرزیدنت کاپ به مصاف اروگوئه رفت. اروگوئه در این دیدار توانست با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ تیم کشورمان را مغلوب خود کند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله پرزیدنت کاپ در گروه اول قرار گرفته بود و بعد از رویارویی با کرواسی و پاراگوئه، امروز آخرین دیدار خود را در این مرحله برگزار کرد. هندبالیست های کشورمان با قبول سه شکست در این مرحله در رده بندی گروهی در رده چهارم گروه اول مرحله پرزیدنت کاپ ایستادند.

هندبالیست های ایران در مرحله پرزیدنت کاپ نتایج زیر را کسب کردند:

ایران ۹ - کرواسی ۳۸

ایران ۲۰ - پاراگوئه ۳۳

ایران ۱۶ - اروگوئه ۲۷

حریف ایران برای تعیین جایگاه نهایی تیم ها بعد از پایان بازی های امشب مشخص خواهد شد. شاگردان آنا کریستینا سیائورا یک بازی دیگر را در مسابقات قهرمانی جهان برای کسب رتبه سی و یک و سی دوم پیش رو خواهند داشت.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ تا روز ۲۳ آذرماه به میزبانی آلمان و هلند ادامه خواهد داشت.