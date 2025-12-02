  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

هندبال قهرمانی زنان جهان

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال بانوان در پرزیدنت‌کاپ مشخص شد

برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال بانوان در پرزیدنت‌کاپ مشخص شد

تیم ملی بانوان ایران در مرحله پرزیدنت کاپ از مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان باید با تیم های کرواسی، اروگوئه و پاراگوئه روبرو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال بانوان ایران که از روز ۶ آذرماه و برای سومین دوره متوالی کار خود را در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان به میزبانی آلمان و هلند آغاز کرد، شب گذشته با برگزاری بازی سوم مرحله گروهی مقابل سنگال به کار خود در این مرحله پایان داد و با ایستادن در رده چهارم گروه B راهی پرزیدنت کاپ شد.

در این مرحله، ایران در گروه اول با تیم‌های کرواسی، پاراگوئه و اروگوئه هم‌گروه شده است و باید به ترتیب روزهای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ آذرماه مقابل این سه تیم قرار بگیرند.

برنامه مسابقات تیم ملی هندبال بانوان ایران در پرزیدنت‌کاپ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۳ آذر:
* ایران - کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۱۵ آذر:
* ایران - پاراگوئه، ساعت ۱۶:۰۰

دوشنبه ۱۷ آذر:
* ایران - اروگوئه، ساعت ۱۶:۰۰

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در این مرحله برای کسب یکی از رتبه‌های ۲۵ تا ۳۲ رقابت‌های قهرمانی جهان تلاش خواهد کرد.

