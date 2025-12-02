به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال بانوان ایران که از روز ۶ آذرماه و برای سومین دوره متوالی کار خود را در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان به میزبانی آلمان و هلند آغاز کرد، شب گذشته با برگزاری بازی سوم مرحله گروهی مقابل سنگال به کار خود در این مرحله پایان داد و با ایستادن در رده چهارم گروه B راهی پرزیدنت کاپ شد.

در این مرحله، ایران در گروه اول با تیم‌های کرواسی، پاراگوئه و اروگوئه هم‌گروه شده است و باید به ترتیب روزهای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ آذرماه مقابل این سه تیم قرار بگیرند.

برنامه مسابقات تیم ملی هندبال بانوان ایران در پرزیدنت‌کاپ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۳ آذر:

* ایران - کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۱۵ آذر:

* ایران - پاراگوئه، ساعت ۱۶:۰۰

دوشنبه ۱۷ آذر:

* ایران - اروگوئه، ساعت ۱۶:۰۰

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در این مرحله برای کسب یکی از رتبه‌های ۲۵ تا ۳۲ رقابت‌های قهرمانی جهان تلاش خواهد کرد.