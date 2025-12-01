تیم هندبال زنان برابر سنگال شکست خورد و به پرزیدنت کاپ راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند در جریان است، تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی از ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه شب به وقت کشورمان به مصاف تیم سنگال نایب قهرمان قاره آفریقا رفت و برابر این تیم مغلوب و متحمل سومین شکست خود شد تا شانس صعود به جمع ۱۶ تیم برتر جهان را بدست نیاورد.

تیم هندبال زنان کشورمان نیمه نخست این دیدار را با اختلاف تنها دو گل و نتیجه ۱۷ بر ۱۵ به رقیب سرسخت قاره آفریقا واگذار کرده و به رختکن رفتند اما در نیمه دوم اختلاف گل ها بیشتر شد و در نهایت با نتیجه ۳۰ بر ۲۱ برابر این تیم مغلوب گردید. تیم ایران به این ترتیب با سه شکست به عنوان تیم چهارم جدول گروه B برای کسب رتبه های ۲۵ تا ۳۲ به مرحله پرزیدنت کاپ جهانی راه یافت و رقابت خود را در این مرحله دنبال خواهد کرد.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در ادامه مسیر حضورش در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در مرحله پرزیدنت کاپ با تیم های اروگوئه، پاراگوئه و کرواسی دیدار خواهد داشت.

این تیم اولین بازی خود در مرحله گروهی را در گروه دوم برابر تیم سوئیس با نتیجه ۳۴ بر ۹ واگذار کرد. شاگردان سیائورا در دومین بازی خود برابر تیم مجارستان تیم پنجم زنان جهان با اختلاف گل و با نتیجه ۴۷ بر ۱۳ مغلوب شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که قبلاً دو بار سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را داشته، برای سومین بار متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا و با هدایت آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی خود در بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان زنان شرکت کرده است.

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند. مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی دو کشور آلمان و هلند در قاره اروپا با حضور ۳۲ تیم برتر جهان برگزار می شود. تیم ملی ایران هم در مرحله گروهی مسابقات خود را در کشور هلند و شهر "سرتوخن‌بوس" پیگیری کرد.