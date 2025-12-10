تیم هندبال زنان ایران با قبول شکست برابر قزاقستان سی و دوم جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی آلمان و هلند در جریان است امروز تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین بازی خود در این رقابت ها به مصاف تیم قزاقستان رفت. تیم قزاقستان در این دیدار تواتنست با نتیجه ۲۴ بر ۱۹ شاگردان سیائورا را شکست دهد.

تیم ملی هندبال زنان کشورمان با قبول این شکست در سومین دوره حضور خود در این تورنمنت در رده سی و دوم مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵ ایستادند. هندبالیست های کشورمان در دو دوره گذشته با یک برد در رده سی و یکم قرار گرفته بودند و این بار بدون کسب پیروزی یک پله در رقابت های جهانی سقوط کردند.

شاگردان آنا کریسیتینا سیائورا در مرحله مقدماتی این مسابقات در گروه دوم با تیم های سوئیس، مجارستان و سنگال هم گروه بودند که نتایج زیر برای کشورمان بدست آمد:

سوئیس ۳۴- ایران ۹

مجارستان ۴۷ - ایران ۱۳

سنگال ۳۰ - ایران ۲۱

تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله پرزیدنت کاپ در گروه اول قرار گرفته بود و بعد از رویارویی با کرواسی و پاراگوئه، امَروز آخرین دیدار خود را در این مرحله برگزار کرد. هندبالیست های کشورمان با قبول سه شکست در این مرحله در رده بندی گروهی در رده چهارم گروه اول مرحله پرزیدنت کاپ ایستادند.

هندبالیست های ایران در مرحله پرزیدنت کاپ نتایج زیر را کسب کردند:

ایران ۹ - کرواسی ۳۸

ایران ۲۰ - پاراگوئه ۳۳

ایران ۱۶ - اروگوئه ۲۷

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ تا روز ۲۳ آذرماه به میزبانی آلمان و هلند ادامه خواهد داشت.