شکست تیم هندبال زنان ایران برابر پاراگوئه در پرزیدنت کاپ

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی آلمان و هلند در جریان است، امروزشنبه تیم ملی هندبال بانوان ایران به مصاف پاراگوئه رفت و برابر این تیم متحمل شکست شد.

پاراگوئه که در اولین بازی خود در مرحله پرزیدنت کاپ مقابل اروگوئه به برتری دست یافته بود، توانست در پایان این دیدار با نتیجه ۳۳ بر ۲۰ برابر تیم ملی کشورمان پیروز شود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در مرحله پرزیدنت کاپ در گروه اول قرار گرفته، بعد از رویارویی با کرواسی و پاراگوئه، روز دوشنبه در سومین بازی خود در این مرحله به مصاف اروگوئه می رود.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ تا روز ۲۳ آذرماه به میزبانی آلمان و هلند ادامه خواهد داشت.