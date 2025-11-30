۵۰۰ زمین چمن مصنوعی با مشارکت مردمی ساخته شد

مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژههای عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشرفت طرح احداث زمینهای چمن مصنوعی در سراسر کشور گفت: در ماه اخیر پانصدمین زمین چمن افتتاح شد؛ طرحی که از سال ۹۸ با یک الگوی مردمی و مشارکتی در حال اجراست. هزینه ساخت هر زمین مینیفوتبال حدود یک میلیارد تومان به ارزش روز است و مابقی مشارکت مردمی (اهدا زمین و اجرای زیرسازی یا ملزومات دیگر) است.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم علاوه بر کاهش هزینهها باعث نگهداری بهتر و افزایش عمر مفید این زمینها شده گفت: چمنهای مورد استفاده عمر مفید ۱۰ ساله دارند و زمینهایی که از سال ۹۸ ساخته شدهاند اکنون پس از شش سال همچنان بدون افت کیفیت در حال استفاده هستند.
هاتف افزود: این زمینها نهتنها مکانی برای ورزش نوجوانان و جوانان روستاها هستند بلکه به فضایی برای برگزاری آئینهای ملی، مذهبی و آئینهای محلی نیز تبدیل شدهاند و نقشی اجتماعی در روستاها ایفا میکنند.
وی این طرح را نمونهای موفق از الگوسازی مشارکت مردمی در پروژههای عمرانی دانست و تأکید کرد: روند توسعه زمینهای چمن مصنوعی در کشور همچنان ادامه دارد.
نظر شما