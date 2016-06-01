هفت زمین چمن مصنوعی در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر صالحی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث زمین‌های چمن مصنوعی در قالب طرح‌های امید از سال گذشته شروع که تاکنون هفت زمین در سطح روستاهای شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: احداث زمین های چمن مصنوعی یکی از تدابیر ارزشمند استاندار بوشهر بوده که در قالب طرح های امید در شهرها و روستای استان بوشهر احداث شده است.

صالحی بیان کرد: در شهرستان دشتی ۱۱ زمین چمن مصنوعی در روستاها ساخته شده که تاکنون هفت زمین افتتاح و چهار زمین نیز آماده بهره برداری است.

وی به زمین چمن روستای باغان از توابع بخش شنبه و طسوج اشاره کرد و گفت: این زمین چمن در مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال احداث شده است.

صالحی به خدمات صورت گرفته در این روستا نیز اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون ۲۷ هزار متر مربع خیابان سازی با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری نیز چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع بوستان روستایی و یک کیلومتر خیابان سازی با مشارکت دهیاری انجام خواهد شد.