ابلاغ دستور استاندار هرمزگان در خصوص بررسی و ارتقای ایمنی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دستور نماینده عالی دولت در استان هرمزگان و در چارچوب سیاستهای دولت وفاق ملی، بازدید و بررسی میدانی پلها و محورهای مهم شهرستان رودان با حضور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان هرمزگان، معاونان مربوطه و فرماندار شهرستان رودان انجام شد.
بر اساس دستور ابلاغی استاندار هرمزگان، پلهای آبنما، رودخانه، بیگاه و جغین از نظر وضعیت ایمنی، نصب علائم هشداردهنده، تجهیزات شبرنگ و زیرساختهای ترافیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و ارتقای ایمنی این پلها اقدام کند.
همچنین در راستای رویکرد مشارکتمحور دولت وفاق ملی و با همکاری خیرین، دهیاران و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، مقرر شد یک دستگاه ترانس برق جهت تأمین روشنایی پل جغین نصب و به بهرهبرداری برسد تا ایمنی تردد شهروندان بهطور کامل تأمین شود.
فرماندار شهرستان رودان ضمن قدردانی از توجه و پیگیریهای استاندار هرمزگان در پاسخ به مطالبات مردمی، تأکید کرد: اجرای دقیق دستورات ابلاغی در چارچوب سیاستهای دولت وفاق ملی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راهها و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.
نظر شما