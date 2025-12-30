به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار هرمزگان و پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان، پروژه تعریض و بهسازی محور فاریاب – زیارت علی از دوراهی فاریاب به طول ۳.۵ کیلومتر و همچنین احداث پل فاریاب (دولدول)، از امروز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری می‌شود.

وی افزود: این پروژه در دولت وفاق ملی و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار رودان با اشاره به اعتبار اولیه ۱۳۳ میلیارد تومانی برای این پروژه، تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مهم در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و رفاه مردم فاریاب و منطقه رودخانه به شمار می‌رود.

محسنی در پایان از حمایت استاندار هرمزگان، محمد آشوری، و پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان، مهندس سلحشور، و همچنین مهندس هاشمی، نماینده شرق هرمزگان، در پیشبرد این پروژه تقدیر کرد.