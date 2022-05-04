عملیات احداث۷.۵ کیلومتر از جاده پیرانشهر– سردشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز به کار این طرح افزود: ایجاد کریدور ترانزیتی به پایانه مرزی تمرچین از مسیر جنوب آذربایجان‌غربی از مهمترین مزایای ساخت این محور است.

سیدمحسن حمزه لو گفت: محور پیرانشهر - سردشت ۹۳ کیلومتر بوده و توسعه این مسیر امکان دسترسی ترانزیتی به پایانه مرزی تمرچین از سمت جنوب استان را فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: ایجاد کریدور ایمن و مطمئن به موازات نوار مرزی ایران و عراق با توجه به موقعیت ویژه جنوب استان دارای اهمیت است.

وی بیان کرد: افزایش ظرفیت ترافیکی محور پیرانشهر _سردشت، ارتقای ایمنی، تسهیل نقل و انتقال محصولات کشاورزی و کاهش سوانح و تصادفات جاده‌ای از مهم‌ترین اهداف توسعه این مسیر ارتباطی محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه طبق قرارداد طرح بهسازی و تعریض محور پیرانشهر _سردشت در دو سال آینده به اتمام می‌رسد و زیر بار ترافیک می‌رود، افزود: اقتصادی شدن زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در رأس برنامه‌های راهبری استان قرار گرفته و تلاش می‌شود از تمامی فرصت‌های تأمین منابع مالی جهت تکمیل پروژه‌های راهسازی استفاده شود.