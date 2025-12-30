طاهره نادریان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا پایان روز سه شنبه شاهد بارش باران و برف در سطح کهگیلویه و بویراحمد هستیم، اظهار کرد: اما از ساعات پایانی امشب بهتدریج این سامانه از جو استان خارج میشود.
وی با بیان اینکه روزهای چهارشنبه تا جمعه، شرایط جوی استان پایدار خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به نفوذ توده هوای سرد از عرضهای شمالی، کاهش محسوس و شدید دمای هوا پیشبینی میشود و بههمین دلیل، هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی برای وقوع یخبندان و یخزدگی معابر صادر کرده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: صبح سه شنبه، شهر سیسخت با منفی ۲ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود.
وی از شهروندان، کشاورزان و رانندگان خواست برای جلوگیری از خسارات ناشی از سرما و یخزدگی، تدابیر لازم را در روزهای آینده در نظر بگیرند.
