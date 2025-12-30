  1. استانها
هشدار نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛سردی زمستان به اوج می‌رسد

یاسوج-کارشناس اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: فعالیت سامانه بارشی تا پایان امروز ادامه دارد و از فردا با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شاهد کاهش شدید دمای هوا هستیم.

طاهره نادریان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا پایان روز سه شنبه شاهد بارش باران و برف در سطح کهگیلویه و بویراحمد هستیم، اظهار کرد: اما از ساعات پایانی امشب به‌تدریج این سامانه از جو استان خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه روزهای چهارشنبه تا جمعه، شرایط جوی استان پایدار خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های شمالی، کاهش محسوس و شدید دمای هوا پیش‌بینی می‌شود و به‌همین دلیل، هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی برای وقوع یخبندان و یخ‌زدگی معابر صادر کرده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: صبح سه شنبه، شهر سی‌سخت با منفی ۲ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود.

وی از شهروندان، کشاورزان و رانندگان خواست برای جلوگیری از خسارات ناشی از سرما و یخ‌زدگی، تدابیر لازم را در روزهای آینده در نظر بگیرند.

