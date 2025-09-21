ولی بهره‌مند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در یاسوج در خصوص آخرین وضعیت جوی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان بارش در فصل پاییز کمتر از نرمال خواهد بود.

رئیس اداره پایش هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در توضیح این موضوع اظهار کرد: از آنجایی که فصل بارش‌های مؤثر استان از نیمه دوم آبان ماه آغاز می‌شود، بنابراین در مهرماه بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در آبان ماه نیز بارش‌ها پراکنده و محدود خواهد بود، اما از آذرماه به بعد، انتظار داریم که بارش‌ها بهبود یافته و وضعیت بهتری داشته باشند.

بهره‌مند درباره پیش‌بینی فصل زمستان اظهار داشت: خوشبختانه پیش‌بینی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که بارش‌ها در فصل زمستان نسبت به پاییز بهبود چشمگیری خواهد داشت و در محدوده نرمال قرار می‌گیرد که این یک خبر مثبت است.

رئیس اداره پایش هواشناسی استان در پایان با اشاره به پیش‌بینی دما خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، میانگین دما در ماه‌های پاییزی یعنی مهر، آبان و آذر در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود، اما از دی‌ماه تا پایان زمستان (اسفندماه)، دما حدود نیم تا یک درجه بالاتر از حد نرمال خواهد بود.