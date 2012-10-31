افرایش بارندگی درکهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری در یاسوج 14.6میلیمتر، سی سخت 19.6، گچساران 4.3، دهدشت 4.4، لیکک 9.8و امامزاده جعفر 7.2 میلیمتر بوده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی درسی سخت 5.8، امام زاده جعفر 4.2، یاسوج 3.7، گچساران2.8، دهدشت1.1 و لیکک 1.2 میلیمتر بود.

بهره مند اظهار داشت: طی بارندگی روزهای اخیر نیز در یاسوج 5.4 و در سی سخت5.6 میلیمتر باران بارید.

وی عنوان کرد: طی روزهای اخیر میزان بارندگی در مناطق گرمسیری استان چشمگیر نبوده است.

افزایش دما در استان طی روز پنچشنبه

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: طی این هفته حداقل دما در یاسوج و سی سخت سه درجه بوده که تا روز پنجشنبه ثابت خواهد ماند و از روز پنجشنبه شاهد افزایش دما خواهیم بود.

وی بیان داشت: این هفته بارندگی نخواهیم داشت و تنها شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود.

بهره مند یادآور شد: بر اساس تحلیلهای مرکز پیش بینی و تحقیقات اقلیمی استان، میزان بارش برای بازه فصل پاییز در استان کهگیلویه و بویراحمد نرمال یا حتی بیشتر خواهد بود.

وی افزود: طی همین مدت میزان دمای هوا در استان هم نرمال پیش بینی شده است.

این کارشناس هواشناسی بیان داشت: در سال زراعی گذشته یاسوج با 735میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در استان داشت.

بهره مند میانگین بارش بلند مدت در استان را 543 میلیمتر عنوان کرد و اظهار داشت: سال زراعی گذشته میزان بارش در استان به طور میانگین 501میلیمتر بود.