به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که ممکن است اقدامات لازم برای پایان دادن به جنگ در این کشور طی روزهای آتی اتخاذ شود.

وی مدعی شد که طرف آمریکایی راه سازنده‌ای را در این خصوص در پیش گرفته و ممکن است روزهای آتی اقدامات لازم اتخاذ شود. هیئت اوکراینی دستورالعمل‌های لازم را برای پیشبرد این مذاکرات دریافت کرده است.

این سخنان بعد از آن مطرح می‌شود که سفیر اوکراین در انگلیس گفته بود که کی یف باید توافقنامه صلح را بدون تحقق پیروزی کامل امضا کند.

شبکه سی ان ان نیز گزارش داده بود که زلنسکی یا باید توافقی را که به آن راضی نیست امضا کند و یا آنکه در سایه اوضاع نظامی و سیاسی پیچیده این کشور به هیچ توافقی دست پیدا نکند.