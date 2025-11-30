دیدار هیئت اوکراینی با هیئت آمریکایی در فلوریدای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، همراه با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهوری این کشور، امروز یکشنبه (۳۰ نوامبر) از اوکراین دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، نشست مزبور در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. رویترز جزئیات بیشتری درباره محتوای گفت‌وگوها ارائه نکرده است.

طبق برنامه‌ای که پیش‌تر از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید منتشر شده بود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در همان روز از محل اقامت خود در مارالاگو به واشنگتن بازمی‌گردد.

پیشتر، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از سفر هیئتی از این کشور به آمریکا به منظور رایزنی درباره طرح صلح پیشنهادی واشنگتن خبر داده بود.

رئیس‌جمهور اوکراین گفته که این هیئت به ریاست رستم عمروف دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین برای اتخاذ اقداماتی به منظور پایان جنگ با روسیه به آمریکا سفر کرده است.

زلنسکی نوشت: با بی صبری منظر نتایج این نشست خواهم بود. اوکراین به همکاری سازنده با آمریکا ادامه می‌دهد. منتظر قطعی شدن نتایج مذاکرات ژنو در آمریکا هستیم.