هیئت اوکراینی برای رایزنی درباره صلح راهی آمریکا شد

رئیس‌جمهور اوکراین از سفر هیئتی از این کشور به آمریکا به منظور رایزنی درباره طرح صلح پیشنهادی واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از سفر هیئتی از این کشور به آمریکا به منظور رایزنی درباره طرح صلح پیشنهادی ترامپ خبر داد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفته که این هیات به ریاست رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین برای اتخاذ اقداماتی به منظور پایان جنگ با روسیه به آمریکا سفر کرده است.

ولودمیر زلنسکی، با اشاره به اینکه هیات اوکراینی و آمریکایی فردا یکشنبه دیدار خواهند کرد، نوشت: با بی صبری منظر نتایج این نشست خواهم بود. اوکراین به همکاری سازنده با آمریکا ادامه می‌دهد. منتظر قطعی شدن نتایج مذاکرات ژنو در آمریکا هستیم.

    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خواسته ترامپ را امضا نکنید ولت نمی کند بعداز امضا مثل آشغال میاندازد اشغالدونی
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با اعتماد به بایدن اوکراین ویران کرد خواستی قهرمان بازی دربیاوری ولی موش شدی الان مثل توپ بسکتبال اروپا وامریکا به همدیگر پاس میدهند
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      رئیس جمهور ولش کن برو شغل قبلی

