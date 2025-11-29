هیئت اوکراینی برای رایزنی درباره صلح راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از سفر هیئتی از این کشور به آمریکا به منظور رایزنی درباره طرح صلح پیشنهادی ترامپ خبر داد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفته که این هیات به ریاست رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین برای اتخاذ اقداماتی به منظور پایان جنگ با روسیه به آمریکا سفر کرده است.

ولودمیر زلنسکی، با اشاره به اینکه هیات اوکراینی و آمریکایی فردا یکشنبه دیدار خواهند کرد، نوشت: با بی صبری منظر نتایج این نشست خواهم بود. اوکراین به همکاری سازنده با آمریکا ادامه می‌دهد. منتظر قطعی شدن نتایج مذاکرات ژنو در آمریکا هستیم.