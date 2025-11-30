حمله پهپادی روسیه به اطراف پایتخت اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اوکراینی که به نامش اشاره نشده، گزارش داد که روسیه اطراف کی‌یف، پایتخت اوکراین را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

براساس ادعای این مقام اوکراینی، در این حمله که در نزدیکی پایتخت اوکراین رخ داده، یک تن کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بامداد شنبه نیز رئیس مدیریت نظامی پایتخت اوکراین اعلام کرده بود که پهپادهای روسیه به دو منطقه در این شهر حمله کردند که در جریان آن یک نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.