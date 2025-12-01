به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنانی اعلام کرد: از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تلاشهایش برای دستیابی به صلح تشکر میکنم. در تلاشیم تا راهحلهایی برای پایان دادن به جنگ به گونهای که امنیت کشورمان را تضمین کند، پیدا کنیم.
رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: روسیه باید به جنگ خود علیه کشورمان پایان دهد. روسیه وعدهها و توافقنامههایی را که امضا کرده است، نقض میکند و باید تضمینهای امنیتی قوی در هر توافقنامه صلحی وجود داشته باشد. باید اطمینان حاصل کنیم که در آینده تجاوز سومی علیه کشورمان صورت نخواهد گرفت. بحثهایی در مورد داراییهای مسدود شده روسیه وجود دارد و مسکو باید هزینه این تجاوز را بپردازد. من با همتای فرانسویام در مورد راههای پایان دادن به جنگ و حمایت بیقید و شرط شرکایمان از کی یف گفتگو کردم.
ولودیمیر زلنسکی مدعی شد: روسیه اکتبر گذشته در جبهههای نبرد متحمل خسارات سنگینی شد و ۲۵ هزار نفر از این کشور کشته شدند. صحبت از پیشرویهای روسیه در خطوط مقدم اغراقآمیز است! روسیه نباید هیچ پاداشی برای جنگ خود در اوکراین دریافت کند. روسیه حملات موشکی و پهپادی خود را برای سرکوب اوکراینیها تشدید میکند!
ادعای زلنسکی در خصوص موفقیتهای کی یف در نبرد علیه مسکو در حالی مطرح میشود که نیروهای روس مدتی است حدود ۱۰ هزار نظامی اوکراینی را در مناطق کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره کردهاند.
نظر شما