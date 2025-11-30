به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: ما حملات تروریستی علیه نفتکش ها را شدیداً محکوم میکنیم.
وی افزود که وزارت خارجه قزاقستان نسبت به سومین اقدام «تهاجمی» علیه تأسیسات خط لوله کنسرسیوم خزر اعتراض کرده و شرکای ترکیهای نیز نگرانی خود را در اینباره ابراز کردهاند.
این مقام روس با اشاره به اهمیت این زیرساختها در ثبات انرژی جهانی تصریح کرد: تأسیسات غیرنظامی انرژی که هدف قرار گرفتهاند نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی جهانی دارند و هرگز مشمول محدودیتهای بینالمللی نبودهاند.
زاخارووا همچنین هشدار داد که ادامه چنین حملاتی، امنیت دریایی در دریای سیاه و مسیرهای حیاتی انتقال انرژی را تهدید میکند و میتواند پیامدهای گستردهتری برای بازار جهانی انرژی به همراه داشته باشد.
روسیه در هفتههای اخیر بارها اوکراین را به تلاش برای هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی انرژی در مناطق مختلف دریایی متهم کرده و گفته است این اقدامات، تنشها را تشدید کرده و مانع از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش درگیری میشود.
نظر شما