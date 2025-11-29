وزیر دفاع ونزوئلا: به هر قیمتی از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به اقدام غیر قانونی ترامپ برای بسته اعلام شدن حریم هوایی ونزوئلا، تأکید کرد: با عزت، مشروعیت و با تکیه بر قدرت اخلاقی مردم‌مان که هرگز اجازه نخواهند داد به شرفشان خدشه وارد شود، پاسخ خواهیم داد و از حاکمیت خود به هر قیمت دفاع می‌کنیم.

وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد تهدید مطرح‌شده از سوی دولت ایالات متحده اقدامی خصمانه و خودسرانه و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

وی تأکید کرد: هیچ قدرت خارجی حق ندارد در تصمیم‌های حاکمیتی ونزوئلا دخالت یا آن را مختل یا شروطی بر کشورمان تحمیل کند.

وزیر دفاع ونزوئلا افزود: از جامعه جهانی می‌خواهیم این اقدام خصمانه را که صلح در منطقه کارائیب و آمریکای جنوبی را تهدید می‌کند، محکوم کند.