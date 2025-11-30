برگزاری دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب استان فارس با عنوان «دوره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» صبح یکشنبه ۹ آذرماه به همت بسیج طلاب و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس و با تدریس استاد جوشقانی در محل بنیاد برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با حضور حدود ۷۰ نفر از طلاب خواهر و برادر برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مبانی، روش‌ها و مهارت‌های روایتگری سیره شهدا آشنا شدند.

از جمله چهره‌های حاضر در این دوره، پدر شهیده معصومه کرباسی بود؛ شهیده‌ای که در لبنان همراه با همسرش شهید رضا عواضه توسط رژیم صهیونیستی ترور شد.

حضور پدر این شهیده والامقام در جمع متعلمین دوره، حال و هوایی معنوی و ارزشمند به برنامه بخشید.

این دوره در فضای معنوی معراج شهدای شیراز و در جوار پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام برگزار و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه به شهدای والامقام ادای احترام کردند.

این دوره با هدف تربیت راویان متعهد، متخصص و اثرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه طراحی و اجرا شد.