  1. استانها
  2. فارس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

برگزاری دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس

برگزاری دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس

شیراز- دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس با عنوان «دوره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» به همت بسیج طلاب و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب استان فارس با عنوان «دوره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» صبح یکشنبه ۹ آذرماه به همت بسیج طلاب و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس و با تدریس استاد جوشقانی در محل بنیاد برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با حضور حدود ۷۰ نفر از طلاب خواهر و برادر برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مبانی، روش‌ها و مهارت‌های روایتگری سیره شهدا آشنا شدند.

برگزاری دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس

از جمله چهره‌های حاضر در این دوره، پدر شهیده معصومه کرباسی بود؛ شهیده‌ای که در لبنان همراه با همسرش شهید رضا عواضه توسط رژیم صهیونیستی ترور شد.

حضور پدر این شهیده والامقام در جمع متعلمین دوره، حال و هوایی معنوی و ارزشمند به برنامه بخشید.

برگزاری دوره مقدماتی روایتگری سیره شهدا ویژه طلاب فارس

این دوره در فضای معنوی معراج شهدای شیراز و در جوار پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام برگزار و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه به شهدای والامقام ادای احترام کردند.

این دوره با هدف تربیت راویان متعهد، متخصص و اثرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه طراحی و اجرا شد.

کد خبر 6672532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها